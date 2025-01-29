Клубы АПЛ борются за вингера Баварии

Матис Тель может перейти в аренду.

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм вступили в борьбу за вингера Баварии Матиса Теля.

Как сообщает Фабрицио Романо, Тель выразил желание уйти из стана мюнхенцев в аренду. Именно два английских клуба являются фаворитами в борьбе, однако среди претендентов еще 5 команд.

19-летний француз желает перейти в коллектив, где будет получать гарантированное игровое время.

В текущем сезоне Матис провел только 13 матчей, где отдал 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария подписала нового вратаря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!