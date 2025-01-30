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Клуб Роналду получил отказ, пытаясь купить лидера английского середняка

Брайтон не стал продавать Каору Митому.
Сегодня, 19:40
Каору Митома / Getty Images
Каору Митома / Getty Images

Саудовский Ан-Наср пытался подписать вингера Брайтона Каору Митому, пишет The Athletic.

Клуб предложил "чайкам" 65 млн евро за их лидера атак, однако получил отказ. Брайтон решил сохранить игрока, как минимум посреди сезона.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает 27-летнего японца в 45 млн евро. В текущем сезоне Митома провел 25 матчей, отличившись пятью голами и тремя ассистами.

В любом случае, Ан-Наср оставил попытки подписать Митому и попробует найти другие варианты.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм согласовал трансфер Матиса Теля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Каору Митома

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