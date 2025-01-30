Ан-Наср решил удвоить предложение за звезду АПЛ

Клуб Криштиану Роналду не смирился с отказом "чаек" продать Каору Митому. Ан-Наср подготовил новое предложение за японца, сообщает CBS Sports.

Брайтон отклонил сделку на 67 млн ​​долларов. Теперь аравийский гранд готов предложить 112 млн. "зеленых" с учетом бонусов. Брайтон предпочел бы сохранить ведущего исполнителя, но такая сумма отступных может склонить "чаек" к продаже.

Митома перебрался на Туманный Альбион 3,5 года назад всего за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативных передачи.

К слову, хавбек Арсенала Жоржиньо согласовал контракт с Фламенго.

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