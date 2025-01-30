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Одноклубник Зинченко согласовал контракт с Фламенго

Опытный полузащитник лондонского Арсенала собрался вернуться на родину.
Сегодня, 19:51
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Жоржиньо стремится сменить клубную прописку. Итальянец бразильского происхождения договорился о контракте с Фламенго, сообщает Terra.

Хавбек согласовал 3-летний договор с грандом Бразилии. Теперь Жоржиньо должен убедить Арсенал в необходимости завершения сотрудничества. Контракт с "канонирами" действует до лета.

В нынешнем сезоне бразилец не входит в основную обойму Микеля Артеты. Он провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

К слову, лондонский Тоттенхэм договорился о переходе Теля из чемпионата Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал фламенго жоржиньо

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