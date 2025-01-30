Тоттенхэм согласовал трансфер таланта Баварии

Матис Тель пока ждет предложений других клубов.

Тоттенхэм согласовал с Баварией трансфер Матиса Теля, пишет Le Parisien.

19-летний нападающий обойдется "шпорам" в 60 млн евро. Сумма в два раза превышает отданные Баварией деньги за футболиста.

Однако пока нет никакой гарантии, что трансфер состоится. Сам Матис еще не дал добро на переход и ждет предложений от других клубов.

Сообщается, что в игроке заинтересованы Манчестер Юнайтед и Челси, также интерес приписывают Арсеналу и Астон Вилле.

Ранее также сообщалось, что РБ Лейпциг выкупил хавбека сборной Нидерландов.

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