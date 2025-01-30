Тоттенхэм согласовал трансфер таланта Баварии
Матис Тель пока ждет предложений других клубов.
Тоттенхэм согласовал с Баварией трансфер Матиса Теля, пишет Le Parisien.
19-летний нападающий обойдется "шпорам" в 60 млн евро. Сумма в два раза превышает отданные Баварией деньги за футболиста.
Однако пока нет никакой гарантии, что трансфер состоится. Сам Матис еще не дал добро на переход и ждет предложений от других клубов.
Сообщается, что в игроке заинтересованы Манчестер Юнайтед и Челси, также интерес приписывают Арсеналу и Астон Вилле.
Ранее также сообщалось, что РБ Лейпциг выкупил хавбека сборной Нидерландов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!