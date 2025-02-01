Тренер Лечче подтвердил трансфер футболиста в Манчестер Юнайтед

Защитник Лечче Патрик Доргу продолжит карьеру в Манчестер Юнайтед.

Главный тренер итальянского клуба Марко Джампаоло сообщил, что футболист уже в шаге от подписания контракта с "красными дьяволами".

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"Это правда, в субботу Патрик улетит в Манчестер. Он фантастический игрок парень. Он всегда полностью отдавался полностью для нас.

Я не выпустил его сегодня, потому что мыслями он мог быть уже там, на «Олд Траффорд", - приводит слова тренера Фабрицио Романо в Twitter.

В текущем сезоне Доргу провел 23 матча за Лечче, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Напомним, Гвардиола может поспособствовать побегу Рэшфорда из МЮ.

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