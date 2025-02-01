Гвардиола может поспособствовать побегу Рэшфорда из МЮ: известны условия эффекта домино

"Блаугранас" ждут дополнительный доход от вероятного приобретения английского гранда. Полученная сумма позволит подписать нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда, утверждает COPE.

Ман Сити нацелился на полузащитника Порту Нико Гонсалеса. Хавбек перебрался в чемпионат Португалии летом 2023 года из Барселоны. Тогда каталонцы заложили в сделку получение 40 % от предстоящей продажи своего воспитанника.

"Горожане" якобы начали переговоры с Порту относительно Гонсалеса. "Драконы" стремятся получить за него 60 млн евро. Получение доли отступных предоставит Барсе возможность поднять лимит финансового фейр-плей и взять Рэшфорда в аренду с опцией выкупа.

К слову, бирмингемская Астон Вилла заинтересовалась Рэшфордом после продажи Дурана.

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