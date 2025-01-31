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Рэшфорд получил новый вариант продолжения карьеры

Опальный нападающий Манчестер Юнайтед попал на радары еще одного клуба.
Вчера, 22:17
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Маркус Рэшфорд может остаться в чемпионате Англии. Интерес к исписанному Рубеном Аморимом исполнителю проявила Астон Вилла, сообщает BBC.

Бирмингемцы готовы взять воспитанника МЮ в аренду до конца сезона. Позиция Рэшфорда относительно потенциального перехода пока неизвестна. Однако преимуществом "вилланов" может стать выход команды Унаи Эмери в плей-офф Лиги чемпионов.

Прежде главными претендентами на форварда были испанская Барселона и туринский Ювентус. Сам Рэшфорд якобы отверг идеи переезда в чемпионаты Германии (Боруссия Д) и Италии (Милан), а также не проявил энтузиазма к вариантам с лондонскими Тоттенхэмом и Вест Хэмом.

Кстати, ранее Астон Вилла продала Дурана в Ан-Наср.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Астон Вилла чемпионат Англии Маркус Рэшфорд

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