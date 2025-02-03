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Порту отказался продавать игрока в Манчестер Сити

Клуб хоче получить за Нико Гонсалеса 60 млн евро.
Сегодня, 00:33
Нико Гонсалес / Getty Images
Нико Гонсалес / Getty Images

Порту отказал Манчестер Сити в трансфере Нико Гонсалеса, пишет O Jogo.

Ранее английский клуб сделал предложение по хавбеку в размере 50 млн евро. Несмотря на то, что сам Гонсалес хотел бы сыграть в АПЛ, Порту не принял предложение.

В контракте игрока прописаны 60 млн евро, и это та сумма, которую должен заплатить Сити, если хочет получить хавбека в январе.

Летом Порту будет более открыть для трансфера, однако он не хочет терять ценного игрока в разгар сезона.

Кроме того, Абрселона получит 40% от трансфера полуузащитника, так как каталонцы прописали такую опцию, продавая Гонсалеса в 2023 году за 8,5 млн евро.

Ранее также Астон Вилла официально представила Рэшфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту Манчестер Сити

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