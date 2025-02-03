"Я бы его научил": Роналду назвал главную проблему Мбаппе в Реале

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду поделился мнением по поводу игры Килиана Мбаппе в Реале.

По словам португальца, француз имеет проблемы на позиции форварда, однако Криштиану смог бы дать несколько советов, чтобы Мбаппе улучшил себя.

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"Позиция нападающего немного усложняет игру для Мбаппе, потому что он не знает, как играть на этой позиции. Будь я Мбаппе, я бы играл примерно так, как Криштиану в роли нападающего.

Берегите его. Берегите его. Я говорю фанатам Реала. Берегите этого парня. Не сомневаюсь, что Мбаппе доставит много радости болельщикам Реала.

Я очень его люблю, и не только потому, что в детстве он обожал Криштиану Роналду и считал его своим кумиром. Я вижу в нем звезду. Я время от времени смотрю матчи Реала, потому что мой сын Матео очень любит Мбаппе.

Позиция нападающего немного усложняет игру для Мбаппе, потому что, на мой взгляд, он не знает, как играть на этой позиции... Не то чтобы он не знал, просто это не его роль. Будь я в Реале, я бы научил его играть на позиции девятки. Потому что я тоже не был нападающим, но привык играть на этой позиции. Я раньше играл на фланге и люди об этом забывают", - приводит слова Роналду Marca.

В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча за Реал, в которых забил 21 гол и сделал три голевые передачи.

Напомним, Манчестер Юнайтед потерял звезду команды до конца сезона.

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