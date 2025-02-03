Моуринью ударил переводчика после матча чемпионата Турции

Португальца не устроило, что мужчина перепутал одно слово.

В рамках чемпионата Турции Фенербахче в домашнем поединке переиграл Ризеспор - 3:2.

Во время пресс-конференции произошла забавная ситуация. Переводчик перепутал слова "сумерки" (twilight) и "туалет" (toilet) и решил переспросить у Жозе.

Моуринью исправил переводчика и в шутку ударил его по плечу.

В турнирной таблице чемпионата Турции Фенербахче занимает вторую строчку, имея 51 балл после 21 матча. Лидером является Галатасарай, который опережая на три очка и имеет поединок в запасе.

Напомним, Трабзонспор объявил о подписании Зубкова.

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