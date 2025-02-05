Украинские легионеры помогли Трабзонспору совершить камбэк в Кубке Турции

Батагов и Сикан записали на свой счет результативные действия.

В среду, 5 февраля, Искендерунспор принимал дома Трабзонспор во втором туре Кубка Турции. Арсений Батагов и Даниил Сикан вышли в старте, Александр Зубков начал матч на скамейке.

Несмотря на тотальную доминацию гостей в первом тайме, вперед вышел именно Искендерунспор.

На второй тайм на поле появился Зубков, который и стал соавтором гола. Вингер подал угловой, мяч попал в кого-то на ближней штанге и после серии рикошетов Батагов сравнял счет.

Хозяева вновь вышли вперед Мухаммет Бешир оформил дубль, но на помощь Трабзонспору вновь пришли украинские легионеры. Сикан отличным пасом нашел партнера, который и забил гол, а Даниил записал на свой счет результативное действие.

Статистика матча Искендерунспор - Трабзонспор Кубка Турции

Искендерунспор - Трабзонспор 2:2

Голы: Бешир, 27, 55 - Батагов, 50, Дестан, 70

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 8 - 19

Удары в створ: 5 - 6

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