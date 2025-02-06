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Постекоглу - о Теле: Я привез его сюда не на шесть месяцев

Специалист убежден, что француз останется в команде.
Сегодня, 15:35
Эндж Постекоглу / Getty Images
Эндж Постекоглу / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэм Эндж Постекоглу убежден, что Матис Тель останется в команде надолго.

Напомним, что 19-летний француз присоединился к "шпорам" в самый последний момент, подписав аренду до лета. Тоттенхэм имеет опцию выкупа игрока за 60 млн евро.

Постекоглу заяявил, что Матис Тель уже считается полноценным игроком Тоттенхэма. И тренер, и клуб убеждены, что игрок останется в Лондоне надолго и принесет немало пользы.

"Он точно будет играть важную роль в нашей концовке сезона и не только. Он хочет повлиять на ситуацию, и я ожидаю, что он это сделает.

Я думаю, он покажет всем, что будет игроком Тоттенхэма в ближайшие шесть месяцев. Я привез его сюда не на полгода.

Дело не в том, что он отвергал нас или кого-то еще. Вполне справедливо, что он хотел получить как можно больше информации. Больше всего я думаю, что он просто хотел, чтобы ему было комфортно принимать решение. Мне кажется, он не хотел, чтобы его подталкивали в определенном направлении. Думаю, это его заслуга, что он не торопился и поговорил с нужными людьми", - приводит слова тренера 90Min.

Ранее также президент Лечче рассказал, как продвигались переговоры по Патрику Доргу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Матис Тель

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