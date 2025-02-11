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Срна - о дорогостоящем новичке Шахтера: Ему нужно время, но не много

Дарийо поделился мыслями о Кауане Элиасе.
Вчера, 23:36
Дарийо Срна / shakhtar.com
Дарийо Срна / shakhtar.com

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна поделился мыслями о 18-летнем новичке команды Кауане Элиасе.

Функционер призвал не требовать от форварда результат с первых его матчей.

«Это молодой футболист, который уже сыграл около 50 матчей в профессиональном футболе, который выступал во Флуминенсе и выиграл Кубок Либертадорес в прошлом году, он является сборником Бразилии. Конечно, его нужно будет ждать, адаптация все же необходима, но я уверен, что наши бразильцы, которые уже здесь, ему помогут быстро адаптироваться».

Также Срна рассказал, что сейчас легионеры адаптируются быстрее.

«Если вы посмотрите на адаптацию наших бразильцев раньше, то даже при самых лучших условиях, на «Донбасс Арене» она занимала минимум два года. А сегодня вы видите Кевина или Марлона Гомеса, которые всего год здесь, но они уже участвовали в матчах и очень помогли нам выиграть прошлый чемпионат. И даже в Лиге чемпионов они отличились сейчас.

То есть нет у нас сейчас столько времени, чтобы ждать адаптации новых футболистов. Время все равно нужно, но не столько, как это было раньше. Поэтому терпение, критика и любовь к «Шахтеру» у наших болельщиков всегда должны быть», - сказал Срна.

Напомним, ранее сообщалось, что Срна анонсировал еще один громкий трансфер .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарийо Срна Кауан Элиас

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