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Лидер Арсенала рискует пропустить остаток сезона

Кай Хаверц получил травму.
Сегодня, 14:40

Нападающий лондонского Арсенала Кай Хаверц может не сыграть в этом сезоне.

Как сообщает Дэвид Орнштейн, немец получил травму на мини-сборах в Дубае. У форварда диагностировали повреждение подколенного сухожилия.

Журналист отмечает, что, вероятнее всего, Гаверц выбыл до конца текущей кампании и пропустит по крайней мере часть подготовки к следующему сезону.

Напомним, ранее сообщалось, что Тоттенхэм может сменить главного тренера .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Кай Хаверц

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