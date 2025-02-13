Манчестер Юнайтед может отказаться от идеи подписания Дьокереша
Этому способствует несколько факторов.
Английский Манчестер Юнайтед, вероятно, откажется от подписания Виктора Дьокереша летом и обратит внимание на другие варианты.
Как сообщает журналист Лори Уитвелл, это связано, в частности, с желаниями самого игрока. Дьокереш собирается перейти в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.
Хотя у МЮ остаются шансы попасть в Лигу чемпионов путем выигрыша Лиги Европы, однако, владельцы клуба также выступают против подписания Дёкереша.
INEOS во главе с Джимом Рэтклиффом не хотят тратить «большие» деньги на игрока, которому будет 27 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что игроки МЮ недовольны тактикой Аморима.
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