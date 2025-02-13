Манчестер Юнайтед может отказаться от идеи подписания Дьокереша

Этому способствует несколько факторов.

Английский Манчестер Юнайтед, вероятно, откажется от подписания Виктора Дьокереша летом и обратит внимание на другие варианты.

Как сообщает журналист Лори Уитвелл, это связано, в частности, с желаниями самого игрока. Дьокереш собирается перейти в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

Хотя у МЮ остаются шансы попасть в Лигу чемпионов путем выигрыша Лиги Европы, однако, владельцы клуба также выступают против подписания Дёкереша.

INEOS во главе с Джимом Рэтклиффом не хотят тратить «большие» деньги на игрока, которому будет 27 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки МЮ недовольны тактикой Аморима.

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