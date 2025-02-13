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Испанский клуб хочет сохранить у себя трансферный провал МЮ

Антони нравится руководству Бетиса.
Сегодня, 19:35

Испанский Реал Бетис определился с планами на Антони.

Как сообщает TheSun, «бетикос» хотят сохранить Антони в своем составе. Планируется, что клуб сделает запрос на еще одну аренду на сезон.

Руководство Бетиса очень довольно стартом бразильца в команде. За первые два матча он отметился 1 мячом и дважды становился лучшим игроком.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ откажется от приобретения Дьокереша

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