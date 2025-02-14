Мареска высказался о готовности Челси одинаково хорошо играть во всех турнирах

Наставник Челси Энцо Мареска поделился мыслями о готовности команды бороться за все возможные трофеи.

Итальянец заявил, что его подопечным не хватает опыта, но он верит, что это изменится со временем.

«Сейчас мы не можем быть конкурентоспособными сразу и в АПЛ, и в обоих Кубках, и на европейской арене

Наша цель, наш долг - привести клуб к трофеям или участию в четырех соревнованиях, но пока мы не можем этого гарантировать.

Это произойдет в ближайшие годы», - сказал Мареска.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси потерял форварда на долгий срок.

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