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Футбол

Мареска высказался о готовности Челси одинаково хорошо играть во всех турнирах

Итальянец считает свою команду недостаточно зрелой.
Сегодня, 15:37
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Наставник Челси Энцо Мареска поделился мыслями о готовности команды бороться за все возможные трофеи.

Итальянец заявил, что его подопечным не хватает опыта, но он верит, что это изменится со временем.

«Сейчас мы не можем быть конкурентоспособными сразу и в АПЛ, и в обоих Кубках, и на европейской арене

Наша цель, наш долг - привести клуб к трофеям или участию в четырех соревнованиях, но пока мы не можем этого гарантировать.

Это произойдет в ближайшие годы», - сказал Мареска.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси потерял форварда на долгий срок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Энцо Мареска

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Мареска высказался о готовности Челси одинаково хорошо играть во всех турнирах
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