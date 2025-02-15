Челси разгромно проиграл Брайтону на старте тура АПЛ
"Чайки" ошеломили столичный гранд двумя голами в первом тайме. Сначала Митома роскошно воспользовался длинной передачей Вербрюггена. Затем Минте разобрался в хаосе у ворот Челси и протолкнул мяч за линию.
В середине второй половины Брайтон сделал счет разгромным. Это тот же Минте сыграл в стенку с Уэлбеком и из пределов штрафной отправил мяч в ближний угол. "Синие" избежать разгрома не сумели.
Челси в данный момент остается на 4-й позиции (43 очка). Впрочем, по итогам тура команду Энцо Марески могут обойти Манчестер Сити или Ньюкасл, а также Борнмут. Тем временем Брайтон поднялся на 8-е место (37 пунктов).
Статистика матча Брайтон – Челси 25-го тура чемпионата Англии
Брайтон – Челси – 3:0
Голы: Митома, 27, Минте, 38, 63
Ожидаемые голы (xG): 1.70 - 0.57
Владение мячом: 30 % - 70 %
Удары: 13 - 8
Удары в створ: 5 - 0
Угловые: 2 - 9
Фолы: 12 - 15
Брайтон: Вербрюгген – Велтман, ван Геке, Уэбстер, Лемпти – Балеба (Аяри, 84), Гиншелвуд (Александер Гомес Амарилья, 74) – Минте (Адингра, 89), Рюттер (Педро, 73), Митома – Уэлбек (О'Райли, 84)
Челси: Йоргенсен – Гюсто (Джеймс, 65), Чалоба, Колуилл, Кукурелья – Кайседо (Дьюзбери-Холл, 65), Фернандес – Мадуэке (Санчо, 21), Палмер, Нету (Джордж, 65) – Нкунку
Предупреждение: Минте – Кайседо, Фернандес
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!