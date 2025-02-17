Антони в третий раз подряд признан лучшим игроком матча

Вингер Бетиса Антони в третий раз подряд получил награду, как лучший игрок матча.

Напомним, в январе бразилец перешел в аренду в испанский клуб из Манчестер Юнайтед.

С тех пор он принял участие в четырех матчах - три в Ла Лиге и один в Лиге Европы, и уже отличился тремя голами. Также во всех матчах испанского чемпионата Антони признавался игроком матча.

Накануне Бетис легко разбил дома Сосьедад. Антони заработал пенальти, забил гол и ассистировал Роке.

Напомним, что свой сегодняшний матч Манчестер Юнайтед вновь проиграл.

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