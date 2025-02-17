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Футбол

Зидан может вернуться к тренерской деятельности

Француз может возглавить местную сборную.
Сегодня, 13:35

Французский специалист Зинедин Зидан может заменить Дидье Дешама на посту тренера местной сборной.

Как сообщает L'equipe, Зидан уже ведет переговоры с французскими футбольными боссами об условиях сделки.

По данным источника, Зинедин подпишет бессрочный контракт с федерацией футбола Франции, то есть, свободно сможет уйти с должности в любой момент

Также легендарный экс-игрок сможет и дальше жить в Мадриде. где занимается своей футбольной академией и карьерой собственных сыновей.

Напомним, ранее Зидан рассказал о том, о чем он жалеет в игровой карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан

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