Бетис - Челси: онлайн-трансляция финала Лиги конференций 28.05.2025

На ISPORT.ua доступна текстовая и видео онлайн-трансляция решающего матча еврокубка.

В среду, 28 мая, в польском Вроцлаве будет сыгран финальный матч Лиги конференций сезона-2024/25.

За трофей третьего по значимости еврокубкового турнира в решающем поединке поборются испанский Бетис и английский Челси.

Финальный матч Лиги конференций обслужит боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто.

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Финал Лиги конференций Бетис - Челси будет сыгран во Вроцлаве на одноименном стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бетис - Челси

Трансляция матча Бетис - Челси будет доступна в этой новости 28 мая и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

За свою историю Бетис и Челси дважды пересекались на международной арене. Испанская и английская команды провели между собой два матча на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2005/06, обменявшись победами: лондонцы разгромили соперника 4:0 на своем поле, после чего уступили 0:1 в гостях.

Также в сезоне-1997/98 Бетис и Челси противостояли друг другу в четвертьфинале Кубка обладателей кубков. "Синие" дважды обыграли "вердибланкос" - 2:1 и 3:1, а после стали обладателями трофея в том розыгрыше.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги конференций сезона-2024/25.

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