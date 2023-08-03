Коноплянка впервые попал в заявку на матч ЧФР Клуж
Украинец сможет дебютировать за румынскую команду уже сегодня.
В рамках квалификации Лиги конференций румынский ЧФР Клуж проведет второй матч против турецкой Аданы Демирспор.
Коллектив, за который с недавних пор начал выступать украинец Евгений Коноплянка, опубликовал заявку на этот поединок. Вингер остался в запасе.
Отметим, что в случае выхода на замену Коноплянка сможет дебютировать за свою новую команду.
Матч ЧФР Клуж - Адана Демирспор начнется сегодня, 3 августа, в 21:00 по Киеву.
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