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Коноплянка впервые попал в заявку на матч ЧФР Клуж

Украинец сможет дебютировать за румынскую команду уже сегодня.
Сегодня, 20:59
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка

В рамках квалификации Лиги конференций румынский ЧФР Клуж проведет второй матч против турецкой Аданы Демирспор.

Коллектив, за который с недавних пор начал выступать украинец Евгений Коноплянка, опубликовал заявку на этот поединок. Вингер остался в запасе.

Отметим, что в случае выхода на замену Коноплянка сможет дебютировать за свою новую команду.

Матч ЧФР Клуж - Адана Демирспор начнется сегодня, 3 августа, в 21:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка ЧФР Клуж

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