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"Это свидетельствует о воспитанности": Луческу оценил празднование гола Бешикташа

Наставник киевлян высказался по поводу вылета из Лиги конференций.
Сегодня, 08:02
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Мирча Луческу подвел итоги поражения от Бешикташа (0:1) в ответном матче плей-офф отбора Лиги конференций и вылет из еврокубков.

По словам румынского специалиста, ему понравилась атмосфера на стадионе, на котором он работал два года.

"Мне понравилась атмосфера на стадионе, она невероятная. Но я тоже вложился в этот стадион в течение своего двухлетнего контракта с Бешикташем".

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Луческу прокомментировал празднование гола Абубакара, который подбежал ликовать к тренерской скамье Динамо.

"Я не знаю, почему так произошло. Но это свидетельствует о его воспитанности, образованности.

На два тайма у нас были разные тактики. Бешикташ открыл счет, после чего его опытные игроки удержали нужный результат. После пропущенного гола наши футболисты, воспитанники динамовской академии, должны были отдать всех себя ради результата, но снова допускали ошибки в обороне.

Я не обсуждаю чужие команды. Бешикташ потратил много денег, в его составе выступают опытные игроки. В этом плане нам конкурировать с ними очень тяжело. Но я горжусь своими игроками, даже с таким сильным соперником они сыграли достойно и представили свою страну на международной арене", - отметил Луческу.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Бешикташ - Динамо.

Источник: ФК Динамо Киев

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