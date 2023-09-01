Бешикташ - Динамо 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги конференций 31.08.2023

Киевский коллектив не сумел пробиться в групповую стадию турнира, потерпев второе поражение от "черных орлов".

В четверг, 31 августа, в Стамбуле киевское Динамо попыталось пробиться в групповой этап Лиги конференций.

Для этого команде Мирчи Луческу необходимо было обыгрывать Бешикташ с разницей в два гола, либо с минимальным счетом, после чего надеяться на удачу в дополнительное время или пенальти.

На практике все оказалось куда банальнее - "бело-синие" уступили 0:1 и завершили свои выступления в еврокубках в этом сезоне.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча Бешикташ - Динамо в квалификации Лиги конференций:

Читай также: Днепр-1 обидно уступил Спартаку из Трнавы, оставшись без еврокубков

Бешикташ - Динамо 1:0 (по сумме двух встреч 4:2)

Гол: Абубакар, 52.

Ожидаемые голы (xG): 1.72 - 0.27

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 15 - 4

Удары в створ: 7 - 1

Фолы: 17 - 14

Бешикташ: Гюнок - Розье, Уйсал, Колли, Булут - Фернандеш, Хаджиахметович, Учан (Окслейд-Чемберлен, 89) - Рашица (Зайнутдинов, 75), Абубакар (Тосун, 81), Мулека (Ребич, 75).

Динамо: Бущан - Тымчик (Бенито, 89), Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андриевский, 76), Караваев, Буяльский, Волошин (Диалло, 76) - Ванат.

Предупреждения: Булут, Колли, Абубакар, Розье, Мулека - Шапаренко, Сидорчук, Попов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!