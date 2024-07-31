Сыграет в Лиге конференций? Усик принял участие в тренировке Полесья перед матчем еврокубка
Украинский боксер зарядил команду на успех.
В четверг, 1 августа, Полесье сыграет против Олимпии Любляна в рамках второго матча второго раунда квалификации Лиги конференций.
Накануне поединка житомирский клуб провел тренировку. На занятии присутствовал чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик.
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Украинский боксер активно занимался, выполняя различные упражнения.
Напомним, в первом матче Полесье проиграло Олимпии (0:2). Начало второго поединка в 19:00 по Киеву.
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