iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бизнес не зашел: товар Роналду продается с невероятными скидками

Судя по всему, идея португальца с продажей воды со своим изображением провалилась.
Вчера, 23:07
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду пытается вкладывать свои заработанные деньги в разного рода бизнес. Однако получается это у него не очень успешно.

В июне португальский футболист объявил о том, что он будет выпускать минеральную воду под брендом URSU, который базируется в Испании.

Для более успешной рекламной кампании было принято решение использовать изображение самого Криштиану.

Читай также: Милота зашкаливает: Роналду показал, как его дочь сказала, что любит его

Вот только это слабо сработало. В сети появилось видео, на котором можно заметить, что сейчас вода Роналду продается с огромной скидкой, а именно 75%.

Автор видео, видимо, является фанатом игрока, так как он решил взять множество паков с водой, чтобы хоть как-то помочь своему кумиру.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду похвастался тем, как он готовится к новому сезону, который он начнет в Саудовской Аравии в составе Ан-Насра.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

"Счастливые дни": Роналду показал, как набирается сил к новому сезону на берегу Красного моря "Счастливые дни": Роналду показал, как набирается сил к новому сезону на берегу Красного моря
Ямаль имеет столько же голевых действий в плей-офф крупных турниров сборных сколько и Роналду Ямаль имеет столько же голевых действий в плей-офф крупных турниров сборных сколько и Роналду
Ан-Наср определился с судьбой Роналду Ан-Наср определился с судьбой Роналду
Вундеркинды Реала и Барселоны повторили достижения Роналду и Руни 20-летней давности Вундеркинды Реала и Барселоны повторили достижения Роналду и Руни 20-летней давности
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры00:36
Олимпиада-2024: Австралия одолела Испанию, Канада победила Грецию
Олимпийские игры00:35
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024: мужская сборная квалифицировалась в командный финал
Олимпийские игры00:28
Украинские гимнасты пробились в индивидуальные финалы Олимпиады-2024
Бокс00:09
Усик навестил Чисору перед его боем с Джойсом
Вчера, 23:56
Формула 123:56
Ферстаппен: Симулятор помог мне выиграть квалификацию, так что критики могут заткнуться на**й
НБА23:23
Обмены НБА: Атланта и Финикс провели трейд
НБА23:13
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Тайс Джонс подписался с Финиксом
Футбол23:07
Бизнес не зашел: товар Роналду продается с невероятными скидками
Олимпийские игры23:02
Известный итальянский спортсмен попал в курьезную ситуацию на открытии Олимпийских Игр
Олимпийские игры22:30
Олимпиада-2024 в Париже: Австралия возглавила медальный зачет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK