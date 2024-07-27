Бизнес не зашел: товар Роналду продается с невероятными скидками

Судя по всему, идея португальца с продажей воды со своим изображением провалилась.

Криштиану Роналду пытается вкладывать свои заработанные деньги в разного рода бизнес. Однако получается это у него не очень успешно.

В июне португальский футболист объявил о том, что он будет выпускать минеральную воду под брендом URSU, который базируется в Испании.

Для более успешной рекламной кампании было принято решение использовать изображение самого Криштиану.

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Вот только это слабо сработало. В сети появилось видео, на котором можно заметить, что сейчас вода Роналду продается с огромной скидкой, а именно 75%.

Автор видео, видимо, является фанатом игрока, так как он решил взять множество паков с водой, чтобы хоть как-то помочь своему кумиру.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду похвастался тем, как он готовится к новому сезону, который он начнет в Саудовской Аравии в составе Ан-Насра.

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