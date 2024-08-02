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"Я вам денег дам!": Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в еврокубках

Украинский чемпион высказался по поводу судейства в поединке с Олимпией.
Сегодня, 08:23
Александр Усик / ФК Полесье
Александр Усик / ФК Полесье

Полесья проиграло Олимпии (1:2) в рамках ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций-2024/2025.

Житомирский клуб завершил свой путь в еврокубках по сумме двух матчей - 0:2, 1:2.

Читай также: Сыграет в Лиге конференций? Усик принял участие в тренировке Полесья перед матчем еврокубка

Украинский боксер Александр Усик присутствовал на поединке, поддерживая Полесье. После матча чемпион оценил судейство и обратился в УЕФА.

"Сербы поддерживают нашего врага, сербы судили этот матч, почему УЕФА на это не обращает внимания? Они не видят этого, или у них глаза из-за денег замылило?

Вопросов нет, он профессиональный рефери, я – не футбольный судья, но УЕФА, откройте глаза! Если вам нужны деньги – наберите, я дам вам деньги", - сказал Усик в эфире MEGOGO.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Полесье - Олимпия.

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