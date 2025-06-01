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Энрике повторил достижение Гвардиолы

Тренер ПСЖ вошел в историю.
Вчера, 00:12       Автор: Василий Медвидь
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

В рамках финала Лиги чемпионов ПСЖ уничтожил Интер.

Благодаря победе парижан их тренер Луис Энрике повторил достижение своего соотечественника Пепа Гвардиолы.

Энрике стал вторым тренером, который выиграл требл с двумя разными коллективами.

И Луис, и Пеп выигрывали его с Барселоной в сезонах-2014/15 и 2008/09 соответственно, Гвардиола также брал требл в сезоне-2022/23 с Манчестер Сити.

Напомним, ранее вундеркинд парижан Дезире Дуэ установил уникальное достижение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Энрике Пеп Гвардиола

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