Энрике повторил достижение Гвардиолы

В рамках финала Лиги чемпионов ПСЖ уничтожил Интер.

Благодаря победе парижан их тренер Луис Энрике повторил достижение своего соотечественника Пепа Гвардиолы.

Энрике стал вторым тренером, который выиграл требл с двумя разными коллективами.

И Луис, и Пеп выигрывали его с Барселоной в сезонах-2014/15 и 2008/09 соответственно, Гвардиола также брал требл в сезоне-2022/23 с Манчестер Сити.

Напомним, ранее вундеркинд парижан Дезире Дуэ установил уникальное достижение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!