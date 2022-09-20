Петраков: У Миколенко и Коваленко есть микроповреждения, а так все здоровы

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился мыслями по поводу будущего выездного матча Лиги наций против Шотландии.

"Есть микроповреждения у Миколенко. Также микроповреждение у Коваленко. А так все здоровы. Сейчас они выйдут на тренировку, попробуют, как себя чувствуют. Потому будем решать уже завтра. А так все ребята, которые есть на сборе, здоровы. Все хорошо. Готовимся к матчу.

Еще в мае Трубин - игрок национальной сборной. Я к нему подошел, попросил, чтобы он уехал. Меня никто не просил, чтобы он уехал и помог молодежной сборной. Так как Пятов должен сыграть матч, мы должны всей командой провести этого игрока. Он очень многое сделал для сборной Украины. Анатолий меня послушал, уехал в молодежную сборную. И мы сделали все. Как вы знаете, Пятов провел последний матч за сборную против Армении - и мы Андрея провели. Один из лучших вратарей нашей Украины во время независимости.

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Сейчас мне никто не звонил по телефону, никто не просил, чтобы я отправил футболистов в молодежную сборную. Это игроки - Трубин, Сирота и Сикан. Я принял решение, чтобы они уехали помочь молодежной сборной. Администратору сказал: "Передай, что, если будет форс-мажор, я заберу кого-то из футболистов". Потому что у нас нет виз. У нас идет война в государстве. Нет визовых центров. Только есть в Варшаве. Потому мы оформили для 32 футболистов. И потом случилось с Бущаном. Я не мог приехать сюда к вам с двумя вратарями. Выхожу на разминку, дай бог, чтобы все было хорошо, но вратарь падает, выбивает ключицу. И что, я остаюсь без вратарей, чтобы надо мной смеялся весь мир? Вы понимаете? Нет виз, нет в Украине визовых центров. У нас идет война. Потому Трубин сейчас в команде. Он сыграет, посмотрю, как это будет. Не буду дальше говорить.

РФС хочет моей дисквалификации за мои слова? Я бы еще раз повторил все, что сказал. Это федерация, там решают юристы, меня послали. Но я от своих слов не отказываюсь.

Правда ли, что УЕФА наложил штраф за мои слова о россиянах? Не знаю, какой штраф. Это правда, мне президент сказал, а что там - я не знаю, не могу ответить. Не знаю, какой штраф, какая сумма.

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Россию отстранили от Евро-2024, а Беларусь - нет? Это решение УЕФА. Это руководящий орган, они принимают решение. Не буду его комментировать. У нас хорошие отношения с УЕФА. Они нам очень помогли, президент Чеферин тоже очень помог", - сказал Петраков на пресс-конференции перед матчем с Шотландией.

Матч Лиги наций Шотландия - Украина состоится в среду, 21 сентября, в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги наций Шотландия - Украина.