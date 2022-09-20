Легенди Динамо, зірка Шахтаря та інші: як українці грали в чемпіонаті Шотландії

Український та шотландський футбол в цьому році дуже тісно пов'язаний. Спочатку збірна України грала проти цієї команди матч плей-офф відбору на ЧС-2022, потім жереб звів український Шахтар та шотландський Селтік в Лізі чемпіонів, тепер наша збірна має ще зіграти проти Шотландії в Лізі націй.

При таких розкладах ISPORT вирішив згадати всіх наших футболістів, які колись заїжджали в шотландську Прем'єр-лігу, чи може навіть в інші дивізіони цієї країни.

Сергій Балтача

Клуби: Сент-Джонстон, Інвернес

Сезони: 5 (1990-95)

Матчі: 99

Голи: 1

Уродженець Маріуполя був першим радянським гравцем, який перебрався в Британію, але спершу він грав за англійський Іпсвіч, а вже в 1990 році перебрався до Шотландії в клуб Сент-Джонстон.

Українець прийшов саме в час, коли клуб піднявся до еліти. "Святі" великих досягнень за три роки з Балтачею не досягли, але змогли закріпитися в еліті.

Після періоду в Сент-Джонстоні Балтача перебрався в Інвернес, де став граючим-тренером команди Каледоніан, а вже наступного року клуб об'єднався з сусідами Інвернесс Тісл (що дуже не сподобалось фанатам обох команд). Балтача тренував нову команду ще рік в третьому дивізіоні і навіть сам зіграв декілька матчів після чого завершив кар'єру гравця.

Олексій Михайличенко

Клуби: Рейнджерс

Сезони: 5 (1991-96)

Матчі: 110

Голи: 22

Найбільша українська зірка, яка коли-небудь сяяла в першості Шотландії. Легендарний динамівець в кінці 80-х був зіркою світового футболу, а після перемоги на Олімпійськиї іграх та срібла на Євро-88 був претендентом на Золотий м'яч.

Згодом він покинув Динамо і переїхав в Сампдорію, але вже через рік перебрався в Глазго, де став грати за Рейнджерс, який заплатив за нього 4 мільярди лір.

Михайличенко належить круте досягнення – він три роки поспіль ставав чемпіоном в трьох різних командах з трьох різних чемпіонатів.

В складі "рейнджерів" Михайличенко затримався на цілих п’ять років, кожен сезон для нього завершувався чемпіонством. До цих трофеїв він також додав три Кубки Шотландії та два Кубки ліги.

Найуспішнішим був перший сезон – тоді українець забив 10 голів в чемпіонаті і був основним гравцем команди. Наступні два роки видались також непоганими (по 5 голів в кожному і місце в основі), а ось останні два сезони були не такі вдалі. Михайличенко часто травмувався, чим скористався новачок Браян Лаудруп, який зайняв місце майбутнього тренера збірної та Динамо. В 33 роки Олексій Олександрович завершив кар'єру.

Олег Кузнецов

Клуби: Рейнджерс

Сезони: 4 (1990-94)

Матчі: 35

Голи: 1

Ще один лідер Динамо та збірної СРСР при Лобановському переїхав в Шотландію за рік до Михайличенка. Захисник в першому ж матчі зміг порадувати місцевих фанатів, провівши круту гру, але вже наступному матчі була травма хрестоподібної зв'язки, яка змусила пропустити гравця весь сезон.

В наступному році з'явився Михайличенко, але на відміну від нього, Кузнецов не мав багато ігрового часу і за три сезони вони разом виходили на поле всього 20 разів. Змучений травмами досвідчений гравець покинув команду в 1994 році в ранзі чотириразового чемпіона Шотландії.

Олег Саленко

Клуби: Рейнджерс

Сезони: 1 (1995)

Матчі: 16

Голи: 7

Ще один гравець, з яким встиг перетнутися Михайличенко в Рейнджерс. Бомбардир перебрався в Шотландію в 1995 році з іспанської Валенсії за 2,5 млн фунти. Саленко ділив позицію форварда з Аллі МакКойстом та Гордоном Дьюрі.

За півроку зірка ЧС-1994 зумів забити вісім голів в 20 матчах, а в січні Рейнджерс обміняв його в турецький Істанбулспор на нідерландця Петера ван Воссена.

Дмитро Проневич

Клуби: Квін оф зе Саут, Патрік Тістл, Кілмарнок

Сезони: 1 (2005/06)

Матчі: 6

Голи: 0

Вихованець Динамо до 21 року встиг пограти за Верес, Зорю та навіть з'їздити в Сампдорію, але потім прийняв рішення переїхати до Шотландії – в Кілмарнок. Там на гравця не дуже розраховували та відправили спочатку в Патрік Тісл з третього дивізіону, а потім в Квін оф зе Саут.

Та й там хлопець не особи був потрібен, а тому вже через рік він повернувся в Україну. Потім була перемога зі збірною на Універсіаді, зірваний трансфер в Дженоа, відрядження у В'єтнам, Фінляндія та багато українських клубів.

дєніс причиненко

Клуби: Хартс, Рейт Роверс

Сезони: 2 (2011-13)

Матчі: 12

Голи: 1

В цей список також віднесемо і сепаратиста, фаната путіна, який народився і виріс в Німеччині, а зустрів анексію Криму в ФК Севастополь.

Кар'єра його склалась не дуже вдало (яка прикрість), в 17 років в якості гравця юнацької збірної України, поїхав в Шотландію, де вступив в академію Харт оф Мідлотіан. Згодом після свого 19-річчя дебютував в першій команді, а після декількох проведених матчів отримав важку травму.

В наступному сезоні поїхав відновлювати ігрові кондиції в оренду в клуб шотландського чемпіон шипу Рейт Роверс, провів там два місяці, за які зіграв п'ять матчів і забив гол, а з настанням 2012 року повернуся в Хартс. За рідний клуб встиг провести ще декілька матчі, але потім вилетів зі складу і через рік перебрався в Севастополь.

З 2016 року виступає в Бельгії, де зараз грає за клуб Дайнце з другої Ліги.

Мар'ян Швед

Клуби: Селтік

Сезони: 1 (19/20)

Матчі: 3

Голи: 1

Після не дуже вдалої поїздки в Севілью та повернення в Карпати Швед переїхав до Шотландії. Та через травму і недовіру тренерського штабу зіграв там тільки три матчі і забив один гол в кваліфікації до Ліги чемпіонів.

Перебрався з Селтіка спочатку в оренду, а потім на постійній основі в бельгійський Мехелен, а ось нещодавно приїхав в донецький Шахтар.

Максим Кучерявий

Клуби: Сент-Джонстон, Бріхін Сіті, Келті Гартс

Сезони: 2 (2021-...)

Матчі: 44

Голи: 10

Юний хавбек, якого дехто називав "українським Мессі", наразі належить Сент-Джонстону, але за цю команду поки грає лише в кубкових матчах (один вихід на заміну в Прем'єр-лізі).

Та в минулому сезоні на правах оренди пограв в клубах нижчих дивізіонів і зміг себе непогано проявити, забиши 10 голів і віддавши 13 асистів в 36 матчах за Бріхін Сіті та Келті Гартс.

Микола Кухаревич

Клуби: Хіберніан

Сезони: 1 (2022)

Матчі: 1

Голи: 0

Молодий форвард, вихованець львівського Руху тільки нещодавно переїхав в Шотландію, де на правах оренди гратиме за місцевий Хіберніан.

На разі він зіграв лише один матч за новий клуб і вже встиг відзначитися результативною передачею, чим дуже порадував своїх нових фанатів.

Інші "українці"

Сергій Балтача-молодший – син першого героя цього матеріалу деякий час виступав на позиції лівого захисника в Сент-Міррені (зіграв більше 60 матчів за 4 сезони), де працював його батько. В 24 роки перейшов до лондонського Мілвола, але там не заграв. Потім був скромний Петершил і завершення кар'єри в 26 через травми.

Ерік Святченко – син українського художника Сергія Святченка, народився в Данії і грав за цю національну збірну. Вже в статусі культового гравця Мідтьюлланда перебрався в Селтік, де провів два роки, а потім повернувся в рідний клуб.

Андрій Канчельськіс – колишній гравець МЮ народився та виріс в українському місті Кіровоград (нині Кропивницький), тут починав футбольну кар'єру, тут зустрів майбутню дружину, пограв за Динамо та Шахтар, але на рівні збірних вибрав не Україну чи Литву (Батьківщину батька), а російську команду. В Шотландії виступав за Рейнджерс з 1998 по 2002 роки.