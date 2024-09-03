Трубин поделился ожиданиями от матчей Лиги наций: Этот турнир не может рассматриваться как контрольный

Сборная Украины активно готовится к старту нового сезона в Лиге Наций. Голкипер национальной команды Анатолий Трубин поделился ожиданиями от предстоящих матчей "сине-желтых":

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"После Евро у всех были отрицательные воспоминания. Но время идет. Сейчас новый турнир, новая игра, нужно забывать это. Лично я приехал сюда в хорошем настроении. Сборная для меня – это большой позитив. Я ждал этого сбора и встречи со всеми".

Лига наций - шанс выйти на ЧМ, поэтому этот турнир не может рассматриваться как общительный. Хочется играть с сильными соперниками. Как мы увидели на Евро, матчи сборных - это другой уровень. С любым соперником будет тяжело, поэтому это отличный повод играть против таких команд и показать свой уровень", - сказал Трубин УАФ.

Напомним, в сентябре Украина проведет два матча в группе В1 Лиги наций.7 сентября "сине-желтые" будут принимать Албанию, а уже 10 сыграют против Чехии.

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