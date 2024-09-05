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Судаков - о матчах сборной в Лиге наций: Соскучился по Таловерову, Мудрику и Трубину

Сборная Украины встретиться с Албанией и Чехией.
Сегодня, 12:27
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Сборная Украины уже 7 сентября проведет первый матч в новом сезоне Лиги наций – подопечные Сергея Реброва в номинально домашнем матче встретятся с командой Албании.

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Полузащитник "сине-желтых" Георгий Судаков рассказал, что рад снова прибыть в лагерь национальной команды:

"Если честно, время быстро прошло. Два месяца даже не заметил. Прошло собрание, уже начали чемпионат. Время так быстро летит - недавно только играли матч против Бельгии, а уже снова собираемся играть Лигу наций.

Конечно, по всем ребятам скучал – и по Таловерову, и по Мудрику, и по Трубину. Всех рад видеть, поэтому наслаждаюсь временем, проведенным в сборной", - цитирует Судакова ВЗБИРНА.

Напомним, номинально домашний для Украины матч Лиги наций с Албанией состоится в субботу, 7 сентября, в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena и начнется в 21:45 по киевскому времени. 10 сентября "сине-желтые" сыграют против Чехии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Лига наций Георгий Судаков

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