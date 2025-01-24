Бельгия определилась, где примет Украину в плей-офф Лиги наций
Украинцы и бельгийцы в двухматчевом противостоянии разыграют место в дивизионе А.
Сборная Бельгии определилась с местом проведения ответного матча плей-офф Лиги наций-2024/2025 против Украины за выход в дивизион А.
Как сообщает официальный сайт УАФ со ссылкой на Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию, второй поединок между бельгийцами и украинцами состоится 23 марта в городе Генк на поле стадиона Cegeka Arena, который является домашним для клуба Генк.
Читай также: Бельгия объявила о смене главного тренера
Арена рассчитана на 25 тысяч зрителей, причем 4200 мест являются стоячими.
Напомним, что первый матч сборных Украины и Бельгии состоится 20 марта в испанском городе Мурсия на стадионе Энрике Рока де Мурсия.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!