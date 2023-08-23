"Никогда не сдавайтесь": Роналду эмоционально отметил выход Ан-Насра в групповой этап ЛЧ
Португалец счастлив сыграть в крупном турнире.
В рамках плей-офф раунда азиатской Лиги чемпионов встречались Ан-Наср и Шабаб Аль-Ахли.
Команда Криштиану Роналду едва не вылетала, но оформила невероятный камбэк на последних минутах игры (4:2).
Звездный португалец опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги встречи.
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"Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ Азии победа!
Всегда сохраняйте веру до конца! Никогда не сдавайтесь!", - написал португалец.
Ранее сообщалось, что Порту за рекордную сумму продал полузащитника в клуб Роналду.
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