"Никогда не сдавайтесь": Роналду эмоционально отметил выход Ан-Насра в групповой этап ЛЧ

В рамках плей-офф раунда азиатской Лиги чемпионов встречались Ан-Наср и Шабаб Аль-Ахли.

Команда Криштиану Роналду едва не вылетала, но оформила невероятный камбэк на последних минутах игры (4:2).

Звездный португалец опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги встречи.

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"Сложная игра, но важная для выхода в ЛЧ Азии победа!

Всегда сохраняйте веру до конца! Никогда не сдавайтесь!", - написал португалец.

Ранее сообщалось, что Порту за рекордную сумму продал полузащитника в клуб Роналду.

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