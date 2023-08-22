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Порту за рекордную сумму продал полузащитника в клуб Роналду

Ан-Наср объявил о переходе португальского хавбека Отавио.
Сегодня, 21:50
Отавио / instagram.com/alnassr
Отавио / instagram.com/alnassr

Полузащитник Отавио официально перешел из Порту в Ан-Наср, за который выступает Криштиану Роналду.

О подписании 28-летнего футболиста объявила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Португальский хавбек заключил контракт, рассчитанный на три сезона - до лета 2026 года.

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Сумма трансфера составила 60 миллионов евро, что, как сообщалось ранее, станет рекордной продажей в истории португальского клуба.

В минувшем сезоне Отавио провел в составе Порту во всех турнирах 44 матча, отличившись семью голами и 13 результативными передачами.

В своей новой команде португалец присоединится, помимо Роналду, к Марцело Брозовичу, Садио Мане, Алексу Теллесу и Секо Фофана.

Ранее сообщалось, что защитник Манчестер Сити согласился на переход в Ан-Наср.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы порту ан-наср

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