Порту за рекордную сумму продал полузащитника в клуб Роналду

Полузащитник Отавио официально перешел из Порту в Ан-Наср, за который выступает Криштиану Роналду.

О подписании 28-летнего футболиста объявила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Португальский хавбек заключил контракт, рассчитанный на три сезона - до лета 2026 года.

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Сумма трансфера составила 60 миллионов евро, что, как сообщалось ранее, станет рекордной продажей в истории португальского клуба.

Otávio, is one of us 💛

أوتاڤيو .. أصبح واحدًا منّا! 🤩#اوتافيو_نصراوي pic.twitter.com/mC4ihaWItU — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 22, 2023

В минувшем сезоне Отавио провел в составе Порту во всех турнирах 44 матча, отличившись семью голами и 13 результативными передачами.

В своей новой команде португалец присоединится, помимо Роналду, к Марцело Брозовичу, Садио Мане, Алексу Теллесу и Секо Фофана.

Ранее сообщалось, что защитник Манчестер Сити согласился на переход в Ан-Наср.

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