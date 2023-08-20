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Защитник Ман Сити согласился на переход в клуб Роналду

Эмерик Ляпорт станет игроком Ан-Насра.
Сегодня, 17:39
Эмерик Ляпорт
Эмерик Ляпорт

Чемпионат Саудовской Аравии вскоре пополнится еще одной звездой.

Как сообщает журналист Санти Ауна, Эмерик Ляпорт согласился на переход в стан Ан-Насра. Его контракт будет действовать три года. Зарплата на сезон составит 25 млн евро.

Сумма за переход французского защитника в саудовский клуб, которую получит Манчестер Сити, равняется 25 млн евро.

Отметим, что ранее Ан-Наср согласовал переход лидера Порту, которого продали за рекордную для "драконов" сумму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити эмерик ляпорт

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