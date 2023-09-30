Месси может пропустить еще один матч
Аргентинец все еще восстанавиливается.
Участие Лионеля Месси в следующем матче все еще под вопросом, пишет ESPN.
Напомним, аргентинец пропустил четыре из пяти последних матчей Интер Майами из-за повреждения и вызова в сборную.
В пятницу Лео наконец тренировался с командой, однако это не гарантирует, что он сыграет против Нью-Йорк Сити.
Матч Интер Майами - Нью-Йорк Сити пройдет в ночь на 1 октября в 02:30 по киевскому времени.
Ранее также сообщалось, что из-за травм защитников МЮ зимой выйдет на трансферный рынок.
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