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Месси может пропустить еще один матч

Аргентинец все еще восстанавиливается.
Сегодня, 14:59
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Участие Лионеля Месси в следующем матче все еще под вопросом, пишет ESPN.

Напомним, аргентинец пропустил четыре из пяти последних матчей Интер Майами из-за повреждения и вызова в сборную.

В пятницу Лео наконец тренировался с командой, однако это не гарантирует, что он сыграет против Нью-Йорк Сити.

Матч Интер Майами - Нью-Йорк Сити пройдет в ночь на 1 октября в 02:30 по киевскому времени.

Ранее также сообщалось, что из-за травм защитников МЮ зимой выйдет на трансферный рынок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

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