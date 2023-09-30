МЮ зимой намерен купить центрального защитника

Манчестер Юнайтед остро нуждается в еще одном центральном защитнике, так что будет активным на трансферном рынке, убежден Фабрицио Романо.

Напомним, что в МЮ эпидемия травм, сломаны Мартинес, Варан, Магуайр, Шоу, Регилон, Уан-Биссака и Маласия. И это только среди защитников.

Потому клуб уже зимой выйдет на трансферный рынок в поисках усиления. Варианты у манкунианцев все те же, что и летом - Эдмонд Тапсоба, Жан-Клер Тодибо и Антониу Сильва.

Первые два варианта выглядят более реалистичными, ведь ценник на них существенно ниже. Сильва же очередной португальский вундеркинд, за которого Бенфика обязательно затребует немалую сумму.

Ранее, напомним, тренер Бенфики лестно отозвался об Анатолии Трубине.

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