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Тренер Бенфики: Мы не сомневаемся в качествах Трубина

Рогер Шмидт похвалил голкипера сборной Украины.
Сегодня, 09:50
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт прокомментировал игру украинского голкипера Анатолия Трубина в матче с Порту (1:0).

По словам специалиста, тренерский штаб команды не сомневается в навыках украинца.

"Для Трубина было очень важно не пропустить в этом матче. У него не было много работы и проблем, но показал уверенность – был очень сосредоточенным и дисциплинированным.

Да, игра против Зальцбурга не была идеальной, поэтому сейчас важно, чтобы он набрался уверенности. Мы не сомневаемся в его качествах", - приводит слова тренера Record.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Бенфика - Порту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин

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