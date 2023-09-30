Бенфика - Порту 1:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Португалии 29.09.2023
Лиссабонский добыл важнейшею победу в национальном турнире.
В пятницу, 29 сентября, в рамках чемпионата Португалии Бенфика дома обыграла Порту.
Автором единственного гола стал полузащитник "орлов" Анхель Ди Мария, который четко реализовал свой момент.
Отметим, что Бенфика с первого тайма играла в большинстве.
На поле всю игру провел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сделал несколько сейвов.
Вашему вниманию видеообзор матча Бенфика - Порту:
Бенфика - Порту 1:0
Гол: Ди Мария, 68
Удаление: Кардозу, 19
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