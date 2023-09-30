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Бенфика - Порту 1:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Португалии 29.09.2023

Лиссабонский добыл важнейшею победу в национальном турнире.
Сегодня, 07:44
Бенфика - Порту / Getty Images
Бенфика - Порту / Getty Images

В пятницу, 29 сентября, в рамках чемпионата Португалии Бенфика дома обыграла Порту.

Автором единственного гола стал полузащитник "орлов" Анхель Ди Мария, который четко реализовал свой момент.

Отметим, что Бенфика с первого тайма играла в большинстве. 

На поле всю игру провел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сделал несколько сейвов.

Вашему вниманию видеообзор матча Бенфика - Порту:

Бенфика - Порту 1:0

Гол: Ди Мария, 68

Удаление: Кардозу, 19

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