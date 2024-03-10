Роналду оценил успехи Ан-Насра в текущем сезоне

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду поделился мыслями о текущем состоянии дел его команды.

По словам португальца, он доволен сезоном, ведь "всемирный клуб" сохраняет шансы на победу во всех турнирах.

"Я счастлив быть в Саудовской Аравии, абсолютно счастлив.

Я счастлив представлять Ан-Наср, и для меня наш сезон является положительным, потому что до сих пор у нас есть шансы во всех турнирах", - заявил Криштиану.

Отметим, что в местном чемпионате подопечные Луиша Каштру идут на 2-й позиции, отставая от первого Аль-Хиляля, за который выступают Александар Митрович, Сергей Милинкович-Савич и Неймар, на 12 пунктов. В Азиатской ЛЧ на стадии 1/4 финала Ан-Наср проиграл первый матч арабскому Аль-Айну.

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