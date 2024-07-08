Экс-голкипер Манчестер Юнайтед ведет переговоры с двумя саудовскими клубами
Давид де Хеа устал сидеть без клуба.
Бывший вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Испании Давид де Хеа может перебраться в Саудовоскую Аравию, пишет журналист Руди Галлетти.
Он утверждает, что в текущий момент де Хеа имеет на руках два предложения - одно от Аль-Шабаба, а второе от неизвестного саудовского клуба.
Напомним, что испанец уже в течение года остается свободным агентом после того, как истек его контракт с МЮ прошлым летом.
Вратарем интересовались многие клубы, но не потянули его зарплату, а саудовцам де Хеа тогда отказал.
Ранее также сообщалось, что Зиркзе стал на шаг ближе к Манчестер Юнайтед.
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