Игрок уругвайского топ-клуба умер в возрасте 27 лет
Южноамериканский футбол постигла чрезвычайно трагическая новость.
Как сообщает пресс-служба Насьоналя, центральный защитник уругвайского клуба Хуан Искьердо умер в возрасте 27 лет.
Чуть больше недели назад Искьердо потерял сознание на поле во время матча между Насьоналем и Сан-Паулу в Кубке Либертадорес. Хуана сразу же госпитализировали, а затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но сегодня он ушел из жизни.
«С глубочайшей болью и шоком сообщаем о смерти нашего игрока Хуана Искьердо.
Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и близким. Весь Насьональ оплакивает эту невосполнимую утрату.
Покойся с миром, Хуан. Ты будешь с нами навсегда», - говорится в сообщении клуба.
В составе уругвайского гранда Хуан дважды стал чемпионом страны.
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