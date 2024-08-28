Игрок уругвайского топ-клуба умер в возрасте 27 лет

Хуан Искьердо потерял сознание во время футбольного матча, и его не смогли спасти.

Южноамериканский футбол постигла чрезвычайно трагическая новость.

Как сообщает пресс-служба Насьоналя, центральный защитник уругвайского клуба Хуан Искьердо умер в возрасте 27 лет.

Чуть больше недели назад Искьердо потерял сознание на поле во время матча между Насьоналем и Сан-Паулу в Кубке Либертадорес. Хуана сразу же госпитализировали, а затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но сегодня он ушел из жизни.

«С глубочайшей болью и шоком сообщаем о смерти нашего игрока Хуана Искьердо.

Мы выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и близким. Весь Насьональ оплакивает эту невосполнимую утрату.

Покойся с миром, Хуан. Ты будешь с нами навсегда», - говорится в сообщении клуба.

В составе уругвайского гранда Хуан дважды стал чемпионом страны.

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