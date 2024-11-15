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Винисиус мог принести Бразилии победу над Венесуэлой, но не забил пенальти

"Селесао" снова потеряли очки.
Сегодня, 01:04
Венесуэла - Бразилия / Getty Images
Венесуэла - Бразилия / Getty Images

В четверг, 14 ноября, сборная Венесуэлы принимала дома Бразилию в рамках квалификации на ЧМ-2026.

Бразильцы на правах фаворита забрали себе инициативу на поле, и уже на 9-й минуте Рафинья должен был открывать счет.

До конца тайма "селесао" имели еще несколько убойных моментов, но в сетку ворот мяч залетел лишь после штрафного удара Рафиньи.

Со стартом второго тайма хозяева сразу ошарашили соперника быстрым голом, сравняв счет. На 62-й минуте Винисиус не смог переиграть Ромо с пенальти, а с добивания отправил мяч мимо ворот.

Все последующие атаки бразильцев хозяева с легкостью отразили, а в самом конце матча венесуэльцы остались в меньшинстве, хотя на итоговой результат это уже не повлияло.

Статистика матча Венесуэла - Бразилия 11-го тура квалификации ЧМ-2026

Венесуэла - Бразилия 1:1
Голы: Рафинья, 43 - Сеговия, 46

Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 11 - 12
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 3 - 9

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