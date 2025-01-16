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Футбол

Посол ООН обратились к ФИФА с призывом остановить массовое убийство собак в Марокко

Джейн Гудолл считает, что такая акция очернит репутацию организации и мундиаля.
Сегодня, 18:59
Джейн Гудолл / Getty Images
Джейн Гудолл / Getty Images

Посол мира ООН Джейн Гудолл обратилась к ФИФА касательно массового убийства собак в Марокко.

Напомним, ранее стали известно, что власти Марокко намерены убить более 3 млн бездомных собак накануне ЧМ-2030.

В связи с этим британская активистка направила открытое письмо генеральному секретарю ФИФА Маттиасу Графстрему, призвав того воспрепятствовать уничтожению животных.

"Я была абсолютно потрясена новостями о том, что марокканские власти осуществляют массовые убийства бездомных собак в рамках явной попытки придать местам проведения чемпионата мира более "привлекательный" вид для иностранных гостей. Я также в ужасе от того, что вам представлены детализированные досье, документирующие эти ужасные деяния, большинство из которых осуществляется в самых жестоких и бесчеловечных формах, но они, по-видимому, остались без внимания, как я узнала от IAWPC.

Вы, безусловно, осознаете, как футбольные болельщики по всему миру, многие из которых также являются любителями животных, отреагируют, узнав об этом? Будут призывы к бойкоту страны, и, без сомнения, давление на спонсоров турнира, включая Qatar Airways, чтобы они отказались от участия. Более того, это снова поставит ФИФА под пристальный взгляд общественности. Я знаю, что вы работаете на реабилитацию репутации ФИФА после последних скандалов. Однако, если вы не примете меры, ФИФА будет известна своим содействием в ужасном акте жестокости – при вашем управлении.

Я настоятельно призываю вас обеспечить прекращение убийств, включая информирование Марокко о том, что его статус страны-хозяйки будет приостановлен до тех пор, пока это не будет сделано. Существует много гуманных альтернатив для контроля популяции бездомных собак, и несколько уважаемых международных организаций готовы оказать помощь марокканским властям в реализации таких программ.

Просто нет оправдания для ужасной кампании жестокости, осуществляемой во имя футбола. Я призываю вас использовать свое положение генерального секретаря ФИФА для немедленного прекращения этого, и заслужить уважение и благодарность всех любителей футбола во всем мире", – говорится в открытом письме Гудолл.

Ранее также сообщалось, что Барселона вернулась к правилу "1 к 1".

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