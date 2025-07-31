Шахтер - Бешикташ: Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 31 июля, Шахтер проведет матч в еврокубковом сезоне-2025/26.
Оппонентом во втором отборочном раунде Лиги Европы станет турецкий гранд - Бешикташ.
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Матч Шахтер - Бешикташ состоится в Польше, Краков на арене имени Генрика Реймана. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Бешикташ
На территории Украины этот матч в прямом эфире покажет видеосервис Киевстар ТВ. Также матч покажет канал УПЛ ТВ, который, в частности, доступен на OTT-платформе MEGOGO.
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]Победитель противостояния в следующем раунде отбора встретится с Панатинаикосом (Греция). Проигравший покинет отбор Лиги Европы, а в квалификации Лиги конференций сыграет против триумфатора противостояния Сент-Патрикс (Ирландия) - Нимме Калью (Эстония).
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