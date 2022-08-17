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Наставник АЕКа - о противостоянии с Днепром-1: Это очень важный матч, возможность для нас продолжить творить историю

Хосе Луис Ольтра поделился мыслями в преддверии игры с украинским клубом.
Сегодня, 20:27
Хосе Луис Ольтра / Twitter
Хосе Луис Ольтра / Twitter
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В рамках плей-офф квалификации Лиги Европы украинский Днепр-1 встретится с кипрским АЕКом из города Ларнака.

Наставник "желто-зеленых" Хосе Луис Ольтра высказался о своих ожиданиях от противостояния со "спортклубовцами"

По словам специалиста, коллектив Александра Кучера хорошая и дисциплинированная команда.

"Завтра у нас будет очень важный и очень сложный матч. Это исторический матч, возможность продолжить творить историю. На пути у нас стоит очень хорошая команда, очень организованная и дисциплинированная.

Это очень сложный матч для нас, но это отличная возможность продолжить выступления в еврокубках, в группе Лиги Европы. Мы должны провести совершенный матч, бороться с начала до конца», — сказал Ольтра.

Напомним, поединок Днепр-1 - АЕК пройдет 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы АЕК Днепр-1
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