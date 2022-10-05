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Луческу: У нас сложная ситуация: игроки все время находятся в дороге, не видятся с семьями

Наставник "бело-синих" ожидает тяжелую битву двух команд, которые претендуют на плей-офф турнира.
Вчера, 23:52
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
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В рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы сойдутся Ренн и киевское Динамо.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу пообщался с журналистами, ответив на интересующие их вопросы, упомянув его знакомство со своим будущим визави Бруно Женезио.

"Ренн – это очень сильная команда, которая играет на одном уровне с Динамо", - передает слова Луческу официальный сайт Динамо. "Я давно знаю наставника этой команды Бруно Женезио, это специалист высокого уровня. В матче с Фенербахче они сделали то же, что и Шахтер 15 лет назад".

Румынский специалист посетовал на поселение команды вне города, при этом вспомнив, что его команда находится в постоянных разъездах.

"Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти отель и команда живет вдали от города. У нас сложная ситуация, игроки все время находятся в дороге, не видятся со своими семьями. Однако мы стремимся принести удовольствие нашим болельщикам и продемонстрировать хорошую игру в это тяжелое для Украины время".

"Динамо - это международный бренд, представляющий Украину, поэтому нам нужно держать марку. Завтра я ожидаю тяжелого матча, однако нам необходим положительный результат, и мы сделаем все возможное для этого".

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Он также заявил, что в матче сможет принять участие Денис Попов, восстановившийся от травмы.

"Что касается готовности игроков, то к завтрашнему поединку готовятся все прибывшие в Ренн. К сожалению, в матче с Фенербахче мы потеряли Шапаренко на длительный срок, однако сейчас можем рассчитывать на Попова".

Напомним, что поединок Ренна и Динамо состоится в четверг, 6 октября. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.

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