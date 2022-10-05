Цыганков: В двух матчах с Ренном мы можем исправить ситуацию в группе

Пока что киевляне не набрали ни одного очка в первых двух играх еврокубка.

В четверг, 6 октября, киевское Динамо сыграет с французским Ренном в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Во время предматчевой пресс-конференции вингер "бело-синих" Виктор Цыганков вспомнил предыдущие встречи этих двух коллективов, которые состоялись также на групповом этапе турнира четыре года назад.

"Тогда я участвовал в киевском матче, а вот в Ренне не играл. Могу сказать, что Ренн – это очень хорошая команда. На этом уровне соперники не прощают ошибок. Поэтому мы будем играть только на победу. У нас не лучшая ситуация в группе, но впереди два матча с Ренном, в которых мы можем все поправить", - цитирует Виктора официальный сайт киевлян.

"Все молодые игроки Ренна очень техничные, быстрые и агрессивные. Чемпионат Франции – это совсем другой уровень по сравнению с украинским первенством".

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Он также отметил, что победа Динамо важна не только в турнирном плане.

"Мы играем для своей страны, для наших защитников, поэтому каждый матч для нас – это битва. Завтра мы будем сражаться для наших болельщиков, наших защитников и нашей страны".

"Наши защитники любят футбол и смотрят матчи. Это для них своеобразная отдушина. Если мы сможем выиграть, то это доставит радость как им, так и всему украинскому народу".

Стартовый свисток матч Ренн - Динамо запланирован на 22:00 по киевскому времени.